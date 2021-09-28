Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на журнал JAMA Network Open.
Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 15:06
Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для пацієнтів-алергіків: відповідь учених.
Додано: Сер 27 жов, 2021 15:41
Вакцинувався Pfizer, політ нормальний.
Домашні не захотіли, тепер лікую їх від ковіду, бо всі одночасно захворіли з інтервалом 3-4 дні і тепер шкодують що теж зі мною літом не вакцинувались.
МОя порада, звісно вакцинуватись.
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:23
Вакцинированный должен быть изолирован на 2-3 неделе, так как заразен в этот период. Обычно этого никто не делает, хотя это написано в инструкции. Судя по всему вы и заразили своих родных.
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:25
Чем заразен и почему именно в этот период???
Можете эту инструкцию показать -- раз уж вы ее читали где-то?..
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:26
Re: Чи безпечні вакцини від Pfizer та Moderna для...
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