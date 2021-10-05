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НКЦПФР оновила перелік
сумнівних інвестпроєктів

НКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестпроєктів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:56

НКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестпроєктів

Пропонуємо до обговорення:
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку змінила перелік сумнівних фінансових проєктів.

Дивися повний текст НКЦПФР оновила перелік сумнівних інвестпроєктів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 16:56

в переліку багато "FX" і жодного "Bit".... цікаво
Tamagoch
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