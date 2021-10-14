З 8 листопада перед вильотом до Сполучених Штатів Америки необхідно буде надати довідку про повну вакцинацію від коронавірусу.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 18:30
США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада
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Дивися повний текст США змінюють умови в’їзду в країну з 8 листопада.
Додано: Сер 27 жов, 2021 18:30
"Через поширення пандемії COVID-19, Посольство Сполучених Штатів в Україні все ще не має змоги провадити обробку віз у повному обсязі. Однак, ми дотримуємося правил безпеки та призначаємо стільки співбесід на скільки вистачає ресурсів для обробки справ. Ми поки не можемо призначати звичайні співбесіди для отримання туристичних та бізнес віз."
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