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НАЗК не побачило ознак
незаконного збагачення у...

НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:33

НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у...

Пропонуємо до обговорення:
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації президента Володимира Зеленського.

Дивися повний текст НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у декларації Зеленського.
R2
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Які молодці :)
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 10:20

Re: НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у...

Як гарно: надав пояснення і справу закрито...
То нах там стільки спеців з захмарними зарплати? Достатньо однієї пенсіонерки, щоб пояснюючі збирала(((
Cris
 
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