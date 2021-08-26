Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило повну перевірку декларації президента Володимира Зеленського.
Дивися повний текст НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у декларації Зеленського.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 27 жов, 2021 21:33
НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у декларації Зеленського.
Додано: Чет 28 жов, 2021 10:20
Re: НАЗК не побачило ознак незаконного збагачення у...
Як гарно: надав пояснення і справу закрито...
То нах там стільки спеців з захмарними зарплати? Достатньо однієї пенсіонерки, щоб пояснюючі збирала(((
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 33 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|