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В Україні монету у 25 копійок
продають за сотні доларів...

В Україні монету у 25 копійок продають за сотні доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:21

  Forum написав:Это кто-то лично хочет свой хлам продать чисто на лоха. У меня есть все эти "супер редкие" монеты, и 1 коп и две и 25, пытался как-то продать в два раза дешевле, чем другие гадали за такие же монеты, пол года лот стоял и НИ ЕДИНОЙ монеты никто не купил. Развод 100%- ничего они не стоят, может лет через 100500, но не сейчас : )

что Вы называете "супер редким" - год? так по 1992 году только 1 грн дорогая. 50 коп 1996 года тоже сколько-то стоят.

а так редкость заключается в особенностях штампа. Вы монеты по штампам отличать можете - чем они отличаются?
Shaman
 
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