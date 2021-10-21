|
|
|
Стримування тарифів коштує бюджету Києва великих грошей...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:39
Пропонуємо до обговорення:
Столична влада зробила все можливе для того, щоб тарифи на тепло- та гаряче водопостачання для населення цього опалювального сезону не зросли.
Дивися повний текст Стримування тарифів коштує бюджету Києва великих грошей — Кличко
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95977
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:40
Жмеринка поступила так же, Лесовые Рахны тоже
-
grig90vic
-
-
- Повідомлень: 136
- З нами з: 01.06.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 28 жов, 2021 13:50
Тіпа, Слава Віталє? Ой, сала вєталє!
-
change_pm
-
-
- Повідомлень: 4823
- З нами з: 03.02.16
- Подякував: 115 раз.
- Подякували: 957 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|