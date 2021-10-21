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Стримування тарифів коштує
бюджету Києва великих грошей...

Стримування тарифів коштує бюджету Києва великих грошей...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 13:39

Стримування тарифів коштує бюджету Києва великих грошей...

Пропонуємо до обговорення:
Столична влада зробила все можливе для того, щоб тарифи на тепло- та гаряче водопостачання для населення цього опалювального сезону не зросли.

Дивися повний текст Стримування тарифів коштує бюджету Києва великих грошей — Кличко.
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Жмеринка поступила так же, Лесовые Рахны тоже
grig90vic
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Тіпа, Слава Віталє? Ой, сала вєталє! :mrgreen:
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