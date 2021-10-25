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У Києві запроваджують обмеження
«червоної» зони карантину

У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:01

У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину

Пропонуємо до обговорення:
У Києві з 1 листопада запроваджуються обмеження "червоної" зони адаптивного карантину.

Дивися повний текст У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину.
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Но что у них в голове?... Отмените срочно!
1intclub
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:22

  1intclub написав:Но что у них в голове?... Отмените срочно!

Поздно пить борджоми :( -- раньше прививаться нужно было...
_hunter
 
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Через жертв антивакцинаторської кампанії, керованої з-за північно-східного кордону, страждає економіка. Гібридна війна як вона є
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Будут драки и скандалы в транспорте!
rytton
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 19:26

Получается, что все равно больной там едет и разносит заразу или здоровый. Это никого не интересует. Вакцинированный у них по умолчанию является здоровым).
LOKY
 
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Давно пора, поддерживаю правильное решение
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 22:15

во вторник Динамо-Барселона .я так понял. без зрителей? и пофиг что вакцинирован?
stellassvitonline
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:24

  stellassvitonline написав:во вторник Динамо-Барселона .я так понял. без зрителей? и пофиг что вакцинирован?

Сфигли?
за наявності негативного ПЛР-тесту або СOVID-сертифікату можна буде ...
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  LOKY написав:Получается, что все равно больной там едет и разносит заразу или здоровый. Это никого не интересует. Вакцинированный у них по умолчанию является здоровым).


Нет, получается, что если ты не вакцинирован и можешь тяжело заболеть и перегрузить городскую систему здравоохранения или городской крематорий, то делать тебе в таком высокорисковом для заражения месте, как городской транспорт и прочее закрытое, нечего. Иди заражайся в парке. :twisted:
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