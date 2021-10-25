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У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 28 жов, 2021 15:01
Пропонуємо до обговорення:
У Києві з 1 листопада запроваджуються обмеження "червоної" зони адаптивного карантину.
Дивися повний текст У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину
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R2
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Додано: Чет 28 жов, 2021 15:01
Но что у них в голове?... Отмените срочно!
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1intclub
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Додано: Чет 28 жов, 2021 15:22
1intclub написав:
Но что у них в голове?... Отмените срочно!
Поздно пить борджоми
-- раньше прививаться нужно было...
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_hunter
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Додано: Чет 28 жов, 2021 18:10
Через жертв антивакцинаторської кампанії, керованої з-за північно-східного кордону, страждає економіка. Гібридна війна як вона є
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espanol
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Додано: Чет 28 жов, 2021 19:07
Будут драки и скандалы в транспорте!
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rytton
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Додано: Чет 28 жов, 2021 19:26
Получается, что все равно больной там едет и разносит заразу или здоровый. Это никого не интересует. Вакцинированный у них по умолчанию является здоровым).
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LOKY
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Додано: Чет 28 жов, 2021 19:32
Давно пора, поддерживаю правильное решение
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hno3
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Додано: Чет 28 жов, 2021 22:15
во вторник Динамо-Барселона .я так понял. без зрителей? и пофиг что вакцинирован?
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stellassvitonline
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:24
stellassvitonline написав:
во вторник Динамо-Барселона .я так понял. без зрителей? и пофиг что вакцинирован?
Сфигли?
за наявності негативного ПЛР-тесту або СOVID-сертифікату можна буде ...
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:16
LOKY написав:
Получается, что все равно больной там едет и разносит заразу или здоровый. Это никого не интересует. Вакцинированный у них по умолчанию является здоровым).
Нет, получается, что если ты не вакцинирован и можешь тяжело заболеть и перегрузить городскую систему здравоохранения или городской крематорий, то делать тебе в таком высокорисковом для заражения месте, как городской транспорт и прочее закрытое, нечего. Иди заражайся в парке.
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alter
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