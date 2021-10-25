У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину
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LOKY написав:Получается, что все равно больной там едет и разносит заразу или здоровый. Это никого не интересует. Вакцинированный у них по умолчанию является здоровым).
Нет, получается, что если ты не вакцинирован и можешь тяжело заболеть и перегрузить городскую систему здравоохранения или городской крематорий, то делать тебе в таком высокорисковом для заражения месте, как городской транспорт и прочее закрытое, нечего. Иди заражайся в парке.
Ну ты например вакцинирован и можешь так же тяжело заболеть, что собственно и происходит повсеместно. ...
Это про вот это "повсеместно" как я понимаю?
Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.
Как они собираются проверять сертификаты в переполненном метро, и что это "за спеціальні групи правоохоронців"? Предположем нашли они человека без сертификата в метро и что дальше?