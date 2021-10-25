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У Києві запроваджують обмеження
«червоної» зони карантину

У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантину
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  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:00

Re: У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантин

  LOKY написав:большиство уже переболело и у них выработанные естественным способом антитела, им вакцинация эта не нужна.
и даже не заметили болезнь)
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:17

  LOKY написав:
  alter написав:
  LOKY написав:Получается, что все равно больной там едет и разносит заразу или здоровый. Это никого не интересует. Вакцинированный у них по умолчанию является здоровым).


Нет, получается, что если ты не вакцинирован и можешь тяжело заболеть и перегрузить городскую систему здравоохранения или городской крематорий, то делать тебе в таком высокорисковом для заражения месте, как городской транспорт и прочее закрытое, нечего. Иди заражайся в парке. :twisted:

Ну ты например вакцинирован и можешь так же тяжело заболеть, что собственно и происходит повсеместно. ...

Это про вот это "повсеместно" как я понимаю?
Около 80% граждан, которые говорят о том, что привились "Спутником V", но при этом заболели новой коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, купили сертификат о вакцинации. Такое мнение высказал ТАСС директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

https://tass.ru/obschestvo/12750415

-- так и̶к̶о̶н̶к̶и̶ ой, купленные сертификаты о вакцинации от короны не особо помогают -- об этом везде говорили :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:31

Re: У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантин

В зоопарк с понедельника с сертификатом?
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 16:43

Re: У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантин

Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.


Как они собираются проверять сертификаты в переполненном метро, и что это "за спеціальні групи правоохоронців"? Предположем нашли они человека без сертификата в метро и что дальше?
antey718
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:32

  antey718 написав:
Громадський транспорт зачиняти не планують, однак користуватися ним з 1 листопада буде дозволено лише пасажирам, які мають сертифікати про вакцинацію або негативний ПЛР-тест. Перевіряти ці документи будуть не на вході в транспорт. А вибірково — спеціальні групи правоохоронців.


Как они собираются проверять сертификаты в переполненном метро, и что это "за спеціальні групи правоохоронців"? Предположем нашли они человека без сертификата в метро и что дальше?


дайте денег - наше метро убыточное .
moldashavanin
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 17:33

Re: У Києві запроваджують обмеження «червоної» зони карантин

куда подевался мой вопрос с обезьянами ? очень хочется попасть в зоопарк !
moldashavanin
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