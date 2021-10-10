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Новий електротягач Toyota
розганяється до 25 км/год

Новий електротягач Toyota розганяється до 25 км/год
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:10

Новий електротягач Toyota розганяється до 25 км/год

Пропонуємо до обговорення:
Електромобілі вже почали експансію на ринок автомобілів з ДВС, але пройде ще багато років, перш ніж вони будуть панувати на дорогах. У всякому разі, в Європі і в США. Разом з тим тотальна електрифікація змінить і інші галузі, зокрема авіацію. На цю мету і служить нова розробка від «Тойоти».

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R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 15:10

Ох уж эта реклама. Что тяга всего лишь такая, как у бензиновых - это позор. У электро куда легче сделать большую тягу и момент. Поэтому крымский троллейбус Симферополь-Алушта-Ялта, который через горы переваливает - это именно троллейбус, а не автобус. По дальнобойности до "наравне" ещё очень далеко - дипломатично умолчим. Зато, когда акк сядет, водитель всё ещё будет ощущать гордость за наличие светодиодных фар и многофункционального дисплея.
moveton
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