Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив експерт Офісу реформ Кабінету Міністрів Максим Гардус.
Дивися повний текст У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:13
У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт
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Дивися повний текст У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт.
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:13
доволі слабка спроба заспокоїти. а ті 18 млрд кубів хіба всі державні? і що значить "добыча должна увеличиться"? кому должна, за рахунок чого, коли конкретно, на скільки?
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