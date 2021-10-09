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У світі очікується різке
зниження цін на газ - експерт

У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:13

У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт

Пропонуємо до обговорення:
Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив експерт Офісу реформ Кабінету Міністрів Максим Гардус.

Дивися повний текст У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:13

доволі слабка спроба заспокоїти. а ті 18 млрд кубів хіба всі державні? і що значить "добыча должна увеличиться"? кому должна, за рахунок чого, коли конкретно, на скільки?
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:23

В этэре канала Дим ещё и не такое расскажут :)
summacut
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