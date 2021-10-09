Про це в ефірі телеканалу "Дом" заявив експерт Офісу реформ Кабінету Міністрів Максим Гардус.
Дивися повний текст У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт.
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:13
У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт
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Дивися повний текст У світі очікується різке зниження цін на газ - експерт.
Додано: Чет 28 жов, 2021 21:13
доволі слабка спроба заспокоїти. а ті 18 млрд кубів хіба всі державні? і що значить "добыча должна увеличиться"? кому должна, за рахунок чого, коли конкретно, на скільки?
Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:47
Даже если теоретически цена "резко" упадёт-нам это не грозит.В Украине если что то подорожало обратного действия не имеет.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:15
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47
Це все дуже гарне бла-бла-бла. Але у мене от є питання. Зараз ціну на централізоване опалення для "інших категорій споживачів", себто тих, хто, наприклад, володіє нежитловими приміщеннями чи винаймає їх для ведення бізнесу хочу вліпити під 4000 грв/Гкал, що більше ніж у двічі перевищує "субсидовану" ціну для населення. Цікаво, а при подешевшанні газу, різні теплокумуненерго теж ціну перерахують, чи зроблять в черговий раз вигляд, що "вони в танку".
Додано: П'ят 29 жов, 2021 10:47
Доставка газа это золотое дно,это цену топлива высчитывают все кому не лень а вот обслуживание и доставка к потребителю это что то абстрактно эфемерное,можно в любом городе видеть замену изношенных труб Водоканала и Теплосети как по улицам так и по домам а кто видел замену газовых труб которые своё отслужили? Там качество металла и его толщина такая что переживут наши облгазы с Нафтагозом))в общем кто то просто хочет поднимать деньги на шару ...
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:26
І при цьому зекоманда не могла не збрехати. Бо 18 млрд - це сумарна ємкість. З них фізично можливо отримати лише 13 млрд.
Зараз відбирають по 50 млн.куб щоденно. Взимку - по 100 і навіть по 150 млн куб якщо дуже холодно.
Тож якщо зима буде тепла - ми прослизнемо поміж крапельками. Якщо - ні, то наш фюрер скаже: "ну чо, хахли, замьорзлі ? пора газ у братского нарида куплять. ось елєктріку вже купляєте - і нє впадлу вам. какая разніца?"
Додано: П'ят 29 жов, 2021 15:32
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