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У «Борисполі» у валізах серед
одягу виявили прикраси із...

У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:15

У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із...

Пропонуємо до обговорення:
В пункті пропуску "Бориспіль" у валізах серед одягу виявили вироби із золота та срібла.

Дивися повний текст У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із золота та діамантів (фото, відео).
R2
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срібло з діамантами? не часто зустрінеш такого звіра...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:08

Re: У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із.

В Ермітажі на екскурсіі по діамантовій "коморі"дізналась,що срібло- найбільш виграшна для цих каменів оправа.
tatmech
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