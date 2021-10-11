В пункті пропуску "Бориспіль" у валізах серед одягу виявили вироби із золота та срібла.
Дивися повний текст У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із золота та діамантів (фото, відео).
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:15
У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із...
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Дивися повний текст У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із золота та діамантів (фото, відео).
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:08
Re: У «Борисполі» у валізах серед одягу виявили прикраси із.
В Ермітажі на екскурсіі по діамантовій "коморі"дізналась,що срібло- найбільш виграшна для цих каменів оправа.
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