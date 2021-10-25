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Внесок урожаю у зростання
реального ВВП у 2021 році...

Внесок урожаю у зростання реального ВВП у 2021 році...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:20

Внесок урожаю у зростання реального ВВП у 2021 році...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2021 року, повідомляє прес-служба НБУ.

Дивися повний текст Внесок урожаю у зростання реального ВВП у 2021 році становитиме 0,8% – Нацбанк.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:20

Очень печально,что рекордный урожай ни коим образом не снизил цену на "рекордную"продукцию для пересичных.Для кого эти рекорды?
sena_2008atp
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Модератори: Ірина_, Модератор

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