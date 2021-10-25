Про це йдеться у щоквартальному Інфляційному звіті за жовтень 2021 року, повідомляє прес-служба НБУ.
Дивися повний текст Внесок урожаю у зростання реального ВВП у 2021 році становитиме 0,8% – Нацбанк.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:20
Внесок урожаю у зростання реального ВВП у 2021 році...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Внесок урожаю у зростання реального ВВП у 2021 році становитиме 0,8% – Нацбанк.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 20:20
Очень печально,что рекордный урожай ни коим образом не снизил цену на "рекордную"продукцию для пересичных.Для кого эти рекорды?
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