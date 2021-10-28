В Україні планують запровадити декларування великих витрат в рамках контролю за сплатою українцями податків.
Дивися повний текст В Україні запровадять декларування великих витрат — голова Податкової.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13
В Україні запровадять декларування великих витрат —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять декларування великих витрат — голова Податкової.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13
Що ще робити українцю - фотографувати лічильники, декларувати що робить права нога і чому. Декларування на декларування.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:57
Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...
Эти декларации уже задолбали
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