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В Україні запровадять
декларування великих витрат —...

В Україні запровадять декларування великих витрат —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13

В Україні запровадять декларування великих витрат —...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні планують запровадити декларування великих витрат в рамках контролю за сплатою українцями податків.

Дивися повний текст В Україні запровадять декларування великих витрат — голова Податкової.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13

Що ще робити українцю - фотографувати лічильники, декларувати що робить права нога і чому. Декларування на декларування.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:57

Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...

Эти декларации уже задолбали
Investor_K
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:50

  Investor_K написав:Эти декларации уже задолбали

срочно надайте своє фіо іпн і адресу
завтра буде внеочердна перевірка у вас
:(
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 12:04

Их вынесут. И возможно вперед ногами.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 01:33

  p_a_l написав:Их вынесут. И возможно вперед ногами.


никто никуда никого не вынесет, к сожалению (у нас даже на выборы будут ходить все меньшее и меньшее число людей).
у нас могут только по политическим причинам по призыву найемов "брать зонтики, чай, кофе и друзей" и устраивать перевороты, прошу прощения, революции.
А когда грабят еще похлеще и еще циничнее и наглее, но зато под евроинтеграционными лозунгами и идеями - не, это всё нормально.
Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 02:34

Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...

"Вычисляя эту разницу, мы будем высчитывать весь доход, который человек получил за время ведения базы, с 1995 года, и доход, который он документально подтвердит. Большая разница, которая не будет объяснена, станет предметом налогообложения"
Кто-то понял о чём тут речь вообще? Обычно "документальное подтверждение дохода" - это и есть справка из налоговой. Откуда разница?
moveton
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