В Україні планують запровадити декларування великих витрат в рамках контролю за сплатою українцями податків.
Дивися повний текст В Україні запровадять декларування великих витрат — голова Податкової.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13
В Україні запровадять декларування великих витрат —...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні запровадять декларування великих витрат — голова Податкової.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:13
Що ще робити українцю - фотографувати лічильники, декларувати що робить права нога і чому. Декларування на декларування.
Додано: П'ят 29 жов, 2021 21:57
Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...
Эти декларации уже задолбали
Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:50
Додано: Нед 31 жов, 2021 01:33
никто никуда никого не вынесет, к сожалению (у нас даже на выборы будут ходить все меньшее и меньшее число людей).
у нас могут только по политическим причинам по призыву найемов "брать зонтики, чай, кофе и друзей" и устраивать перевороты, прошу прощения, революции.
А когда грабят еще похлеще и еще циничнее и наглее, но зато под евроинтеграционными лозунгами и идеями - не, это всё нормально.
Додано: Нед 31 жов, 2021 02:34
Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...
"Вычисляя эту разницу, мы будем высчитывать весь доход, который человек получил за время ведения базы, с 1995 года, и доход, который он документально подтвердит. Большая разница, которая не будет объяснена, станет предметом налогообложения"
Кто-то понял о чём тут речь вообще? Обычно "документальное подтверждение дохода" - это и есть справка из налоговой. Откуда разница?
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:56
Речь о том, что справки из налоговой есть на "минималку", а тут чувак новый Bentley Bentayga покупает...
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:05
Re: В Україні запровадять декларування великих витрат —...
Если это будет косвенный налог на роскошь, ну там на покупки от миллиона, то я только за.
А то у нас столько "безработных" на крутых тачках, что начинаешь верить в чудеса.
Додано: Пон 01 лис, 2021 13:05
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