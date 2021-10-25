Найпопулярніший в Україні електромобіль найбільше втрачає в ціні на вторинному ринку
Дивися повний текст Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24
Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою...
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Дивися повний текст Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію.
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24
Покупайте срочно, пока не разобрали!!!
Но, только пробег реальный 200, а не 389. Если пользоваться обогревом, то и того меньше.
Суперавтомобиль: день ездишь - сутки заряжаешь.
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:47
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