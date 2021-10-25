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Улюблений електромобіль
українців назвали найгіршою...

Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24

Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою...

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Найпопулярніший в Україні електромобіль найбільше втрачає в ціні на вторинному ринку

Дивися повний текст Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24

Покупайте срочно, пока не разобрали!!!
Но, только пробег реальный 200, а не 389. Если пользоваться обогревом, то и того меньше.
Суперавтомобиль: день ездишь - сутки заряжаешь.
deneg net
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 09:47

  deneg net написав:Покупайте срочно, пока не разобрали!!!
Но, только пробег реальный 200, а не 389. Если пользоваться обогревом, то и того меньше.
Суперавтомобиль: день ездишь - сутки заряжаешь.


особенно зимой, в морозы по пробкам удобно ездить :mrgreen:
Цитрин
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 10:30

  Цитрин написав:особенно зимой, в морозы по пробкам удобно ездить


Если от левой розетки заряжать, то зима не проблема)
hno3
 
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:25

Неужели прозрели, одноглазые...
tigr-uu
 
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