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Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24
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Найпопулярніший в Україні електромобіль найбільше втрачає в ціні на вторинному ринку
Дивися повний текст Улюблений електромобіль українців назвали найгіршою інвестицію
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R2
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:24
Покупайте срочно, пока не разобрали!!!
Но, только пробег реальный 200, а не 389. Если пользоваться обогревом, то и того меньше.
Суперавтомобиль: день ездишь - сутки заряжаешь.
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deneg net
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Додано: Суб 30 жов, 2021 09:47
deneg net написав:
Покупайте срочно, пока не разобрали!!!
Но, только пробег реальный 200, а не 389. Если пользоваться обогревом, то и того меньше.
Суперавтомобиль: день ездишь - сутки заряжаешь.
особенно зимой, в морозы по пробкам удобно ездить
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Цитрин
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Додано: Суб 30 жов, 2021 10:30
Цитрин написав:
особенно зимой, в морозы по пробкам удобно ездить
Если от левой розетки заряжать, то зима не проблема)
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hno3
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Додано: Суб 30 жов, 2021 14:25
Неужели прозрели, одноглазые...
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tigr-uu
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