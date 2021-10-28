RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Найменша пенсія в Україні,
та коли її підвищать

Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:26

Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать

Пропонуємо до обговорення:
У нас встановлено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Дивися повний текст Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96005
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:27

Очередная хвалебная ода.Как они все любят себя восхвалять,забывая,что объективную оценку их "деятельности" может поставить только народ.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2470
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 621 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35

Шоб эти Слуги жили в Украине на среднюю пенсию В УКРАИНЕ! И то го же их близким и друзьям!
straponesa
Аватар користувача
 
Повідомлень: 336
З нами з: 12.03.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 44 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні запровадять декларування великих витрат —...
R2 » П'ят 29 жов, 2021 21:13
4 484
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 12:04
p_a_l
Субсидії та пенсії можна буде оформити через «Дію»: коли...
R2 » П'ят 29 жов, 2021 09:30
1 131
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 09:30
3x2x3x2
В Україні спрогнозували закриття банківських відділень:...
R2 » Чет 28 жов, 2021 22:45
3 448
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 09:02
astatempo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.