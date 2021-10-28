У нас встановлено прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.
Дивися повний текст Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 11:26
Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найменша пенсія в Україні, та коли її підвищать.
Додано: Суб 30 жов, 2021 11:27
Очередная хвалебная ода.Как они все любят себя восхвалять,забывая,что объективную оценку их "деятельности" может поставить только народ.
Додано: Суб 30 жов, 2021 14:35
Шоб эти Слуги жили в Украине на среднюю пенсию В УКРАИНЕ! И то го же их близким и друзьям!
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