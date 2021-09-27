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Власники «єврономерів»
повертають автомобілі до Європи

Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35

Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Укравтопром".

Дивися повний текст Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35

Не бажаючи легалізувати авто за повною ціною (або вивозити його назад за кордон), люди просто спалюють машини.

А не можна на запчастини розібрати й продати?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 17:49

статья заказная как и основная инфа на портале от тех кого изгоняли из 111+ стран
lestat
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Модератори: Ірина_, Модератор

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