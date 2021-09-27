Про це повідомляє "Укравтопром".
Дивися повний текст Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи.
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Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35
Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Власники «єврономерів» повертають автомобілі до Європи.
Додано: Суб 30 жов, 2021 17:35
А не можна на запчастини розібрати й продати?
Додано: Суб 30 жов, 2021 22:46
Пригнав корча з Польщі за 1к, поїздив літо та осінь і на запчастини. Так можна щороку машини міняти)
Додано: Суб 30 жов, 2021 23:45
А если застрахован и сожжен то можно и стоимость возместить)
Вариант с разборкой конечно тоже ничего, но может возникнуть вопрос о том где бляха, и почему не растаможена.
Самый оптимальный флешмоб, жечь бляхи на банковой пока у слуг голова не включится кто их избрал и для чего.
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