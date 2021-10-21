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Адвокат пояснив нові правила
«ПриватБанку» та озвучив...

Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41

  arheops написав:RomanTik у привата есть ограничение снятия наличных 20тыс с карты раз в 4 часа. накопительное.

Во-первых, как-то у меня не увязывается сочетание "раз" и "накопительное". А, во-вторых, https://privatbank.ua/ru/1789 говорит, что за три часа. И тут Приват врёт? ;)
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03

  moveton написав:
  astatempo написав:Они ещё уменьшили интернет лимит до $2. Даже мобильному оператору через GPay не заплатить. Минимум раз в месяц надо перезаказывать лимит или делать это перед каждой транзакцией.

Ошарашенно посмотрел в свои карты в Приват24. Все четырёх-пятизначные интернет-лимиты на месте и в гривнях и в долларах. Попробовал с 1000 грн до 2000 поднять - поднялся.

Ещё раз.
Один из мобильных операторов клиент GPay. GPay - это глобальный агрегатор разных национальных платежных систем, таких как портмоне. Заявка на перевод средств отправляется непосредственно на карточный счёт ПриватБанка мимо Приват24, и который с данного платежа ничего не получает, поэтому и ограничивает лимит на транзакцию. Через Приват24 такого ограничения пока нет.
astatempo
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 00:06

arheops, ну не знаю, возможно. Я пересказал версию которую мне сообщили в поддержке привата.
RomanTik
 
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