Адвокат пояснив нові правила «ПриватБанку» та озвучив...

Во-первых, как-то у меня не увязывается сочетание "раз" и "накопительное". А, во-вторых,
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Додано: Нед 31 жов, 2021 22:41
Во-первых, как-то у меня не увязывается сочетание "раз" и "накопительное". А, во-вторых,
Додано: Пон 01 лис, 2021 00:03
Ещё раз.
Один из мобильных операторов клиент GPay. GPay - это глобальный агрегатор разных национальных платежных систем, таких как портмоне. Заявка на перевод средств отправляется непосредственно на карточный счёт ПриватБанка мимо Приват24, и который с данного платежа ничего не получает, поэтому и ограничивает лимит на транзакцию. Через Приват24 такого ограничения пока нет.
Додано: Пон 01 лис, 2021 00:06
arheops, ну не знаю, возможно. Я пересказал версию которую мне сообщили в поддержке привата.
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