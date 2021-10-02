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За 9 місяців Держфінмоніторинг
виявив підозрілі угоди...

За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:42

За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди...

Пропонуємо до обговорення:
Державна служба фінансового моніторингу за січень-вересень поточного року виявила підозрілі угоди на 81,9 млрд гривень.

Дивися повний текст За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди майже на 82 млрд гривень.
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Повідомлення Додано: Нед 31 жов, 2021 08:42

933 матеріали ... сума фінансових операцій ... становить 81,9 млрд гривень.

Тобто середня сума 87,781 млн грн - навіщо тоді моніторити жалюгідні 400 тис. грн?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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