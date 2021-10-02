Державна служба фінансового моніторингу за січень-вересень поточного року виявила підозрілі угоди на 81,9 млрд гривень.
Дивися повний текст За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди майже на 82 млрд гривень.
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Додано: Нед 31 жов, 2021 08:42
За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди...
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Дивися повний текст За 9 місяців Держфінмоніторинг виявив підозрілі угоди майже на 82 млрд гривень.
Додано: Нед 31 жов, 2021 08:42
Тобто середня сума 87,781 млн грн - навіщо тоді моніторити жалюгідні 400 тис. грн?
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