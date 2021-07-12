|
|
Дохід від 35 тис. до 144 тис. грн: на кого чекають...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:46
Пропонуємо до обговорення:
Роботодавці з Чехії активно запрошують українців на роботу.
Дивися повний текст Дохід від 35 тис. до 144 тис. грн: на кого чекають роботодавці з Чехії
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96009
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 01 лис, 2021 09:46
Тестировщик получит от 100 000 грн. - это уже перебор, автор.
-
3x2x3x2
-
-
- Повідомлень: 148
- З нами з: 17.04.17
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 4 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему