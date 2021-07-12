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Дохід від 35 тис. до 144 тис.
грн: на кого чекають...

Дохід від 35 тис. до 144 тис. грн: на кого чекають...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:46

Дохід від 35 тис. до 144 тис. грн: на кого чекають...

Пропонуємо до обговорення:
Роботодавці з Чехії активно запрошують українців на роботу.

Дивися повний текст Дохід від 35 тис. до 144 тис. грн: на кого чекають роботодавці з Чехії.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 09:46

Тестировщик получит от 100 000 грн. - это уже перебор, автор.
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