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В Україні починають діяти
нові правила дорожнього руху

В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:34

В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху

Пропонуємо до обговорення:
З 1 листопада в Україні набирають чинності нові правила ПДР.

Дивися повний текст В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху.
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:34

Там іще одне "українське ноу-хау" видумали- з"їзд (поворот) наліво з перехрестя з круговим рухом...
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:17

А як же персональний електротранспорт? Хоч би до велосипедів його прирівняли.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:27

  0mage0 написав:А як же персональний електротранспорт? Хоч би до велосипедів його прирівняли.


>>> А як же персональний електротранспорт?
А что с ним?

>>> Хоч би до велосипедів його прирівняли.
А нафига?
мопед — двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
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