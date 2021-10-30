З 1 листопада в Україні набирають чинності нові правила ПДР.
Дивися повний текст В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:34
В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху.
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:34
Там іще одне "українське ноу-хау" видумали- з"їзд (поворот) наліво з перехрестя з круговим рухом...
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:17
А як же персональний електротранспорт? Хоч би до велосипедів його прирівняли.
Додано: Пон 01 лис, 2021 11:27
>>> А як же персональний електротранспорт?
А что с ним?
>>> Хоч би до велосипедів його прирівняли.
А нафига?
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