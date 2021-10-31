В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху

Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06

_hunter написав: >>> А як же персональний електротранспорт?

А что с ним?

>>> А як же персональний електротранспорт?А что с ним?

Бардак с ним. Если мопед с ДВС, то это всегда МТС и обязательно иметь права. А если с электродвигателем не более 3 кВт, то это не пойми: вроде, как, регистрируется при желании владельца и права категории А1 для таких существуют, но всё это оформлять не обязательно. А если моноколесо, то оно и не мопед, потому, что нужно два колеса. Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.