В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху
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_hunter написав:>>> А як же персональний електротранспорт? А что с ним?
Бардак с ним. Если мопед с ДВС, то это всегда МТС и обязательно иметь права. А если с электродвигателем не более 3 кВт, то это не пойми: вроде, как, регистрируется при желании владельца и права категории А1 для таких существуют, но всё это оформлять не обязательно. А если моноколесо, то оно и не мопед, потому, что нужно два колеса. Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.
_hunter написав:>>> А як же персональний електротранспорт? А что с ним?
Бардак с ним. Если мопед с ДВС, то это всегда МТС и обязательно иметь права. А если с электродвигателем не более 3 кВт, то это не пойми: вроде, как, регистрируется при желании владельца и права категории А1 для таких существуют, но всё это оформлять не обязательно. А если моноколесо, то оно и не мопед, потому, что нужно два колеса. Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.
Кем считается? -- я же там выше вырезку из ПДД привел: всеми, кому нужно -- электросамокаты считаются мопедами -- со всеми вытекающими.
Почему моноколесо мопедом не считается (с точки зрения ПДД)? -- потому же, почему и всякие ролики да скейты: их немного, скорость развивают небольшую, в случае столкновения с пешеходом контактируют они своими же костями...
moveton написав:Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.
Кем считается? -- я же там выше вырезку из ПДД привел: всеми, кому нужно -- электросамокаты считаются мопедами -- со всеми вытекающими.
Выделил ключевые слова. Сейчас для мопеда нужно ещё и два колеса. Электросамокат - да, мопед (хотя одесский горсовет этим летом почему-то специальный запрос в Раду сочинял, чтобы ему это точно подтвердили). Но вот что из этого вытекает в правилах прописано достаточно мутно. Если мощность двигателя этого самоката выше 3 кВт, то он не только мопед, но и МТС, т.е. требуются права для управления. А если не выше, то не пойми что требуется, что можно и что нельзя.
_hunter написав:Почему моноколесо мопедом не считается (с точки зрения ПДД)? -- потому же, почему и всякие ролики да скейты: их немного, скорость развивают небольшую, в случае столкновения с пешеходом контактируют они своими же костями...
Да ну. Не считается оно по более банальной причине: когда ПДД писали, моноколёс не было. А приравнивать их к пешеходам странная идея. У роликов и скейтов двигателя нет. Навскидку в Цитрусе, есть даже отдельная категория для моделей, развивающих выше 55 км/ч. И когда тушка на этой скорости куда-то впечатается, может ей и не поздоровится, но и сбитому тоже. И даже если не топовая категория, а средняя: 35-45 км/ч. Тоже скорость ни разу не роликов.