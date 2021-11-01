В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху

Додано: Пон 01 лис, 2021 21:17

_hunter написав: moveton написав: Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет. Давно пора, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.

Кем считается? -- я же там выше вырезку из ПДД привел: всеми, кому нужно -- электросамокаты считаются мопедами -- со всеми вытекающими.

Кем считается? -- я же там выше вырезку из ПДД привел: всеми, кому нужно -- электросамокаты считаются мопедами -- со всеми вытекающими.

_hunter написав: Почему моноколесо мопедом не считается (с точки зрения ПДД)? -- потому же, почему и всякие ролики да скейты: их немного, скорость развивают небольшую, в случае столкновения с пешеходом контактируют они своими же костями... Почему моноколесо мопедом не считается (с точки зрения ПДД)? -- потому же, почему и всякие ролики да скейты: их немного, скорость развивают небольшую, в случае столкновения с пешеходом контактируют они своими же костями...

Выделил ключевые слова. Сейчас для мопеда нужно ещё и два колеса. Электросамокат - да, мопед (хотя одесский горсовет этим летом почему-то специальный запрос в Раду сочинял, чтобы ему это точно подтвердили). Но вот что из этого вытекает в правилах прописано достаточно мутно. Если мощность двигателя этого самоката выше 3 кВт, то он не только мопед, но и МТС, т.е. требуются права для управления. А если не выше, то не пойми что требуется, что можно и что нельзя.Да ну. Не считается оно по более банальной причине: когда ПДД писали, моноколёс не было. А приравнивать их к пешеходам странная идея. У роликов и скейтов двигателя нет., есть даже отдельная категория для моделей, развивающих выше 55 км/ч. И когда тушка на этой скорости куда-то впечатается, может ей и не поздоровится, но и сбитому тоже. И даже если не топовая категория, а средняя: 35-45 км/ч. Тоже скорость ни разу не роликов.