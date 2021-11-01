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В Україні починають діяти
нові правила дорожнього руху

В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:34

В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху

Пропонуємо до обговорення:
З 1 листопада в Україні набирають чинності нові правила ПДР.

Дивися повний текст В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:34

Там іще одне "українське ноу-хау" видумали- з"їзд (поворот) наліво з перехрестя з круговим рухом...
Cris
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:17

А як же персональний електротранспорт? Хоч би до велосипедів його прирівняли.
0mage0
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 11:27

  0mage0 написав:А як же персональний електротранспорт? Хоч би до велосипедів його прирівняли.


>>> А як же персональний електротранспорт?
А что с ним?

>>> Хоч би до велосипедів його прирівняли.
А нафига?
мопед — двухколесное транспортное средство, имеющее двигатель с рабочим объемом до 50 куб. см или электродвигатель мощностью до 4 кВт;
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 18:06

  _hunter написав:>>> А як же персональний електротранспорт?
А что с ним?

Бардак с ним. Если мопед с ДВС, то это всегда МТС и обязательно иметь права. А если с электродвигателем не более 3 кВт, то это не пойми: вроде, как, регистрируется при желании владельца и права категории А1 для таких существуют, но всё это оформлять не обязательно. А если моноколесо, то оно и не мопед, потому, что нужно два колеса. Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 20:55

  moveton написав:
  _hunter написав:>>> А як же персональний електротранспорт?
А что с ним?

Бардак с ним. Если мопед с ДВС, то это всегда МТС и обязательно иметь права. А если с электродвигателем не более 3 кВт, то это не пойми: вроде, как, регистрируется при желании владельца и права категории А1 для таких существуют, но всё это оформлять не обязательно. А если моноколесо, то оно и не мопед, потому, что нужно два колеса. Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.

Кем считается? -- я же там выше вырезку из ПДД привел: всеми, кому нужно -- электросамокаты считаются мопедами -- со всеми вытекающими.

Почему моноколесо мопедом не считается (с точки зрения ПДД)? -- потому же, почему и всякие ролики да скейты: их немного, скорость развивают небольшую, в случае столкновения с пешеходом контактируют они своими же костями...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 21:17

  _hunter написав:
  moveton написав:Давно пора всё, что с двигателем признать, как минимум, мопедами и требовать права соответствующей категории. Но почему-то пока считается, что если мощность электрическая или колесо одно, то уже опасности не представляет.

Кем считается? -- я же там выше вырезку из ПДД привел: всеми, кому нужно -- электросамокаты считаются мопедами -- со всеми вытекающими.

Выделил ключевые слова. Сейчас для мопеда нужно ещё и два колеса. Электросамокат - да, мопед (хотя одесский горсовет этим летом почему-то специальный запрос в Раду сочинял, чтобы ему это точно подтвердили). Но вот что из этого вытекает в правилах прописано достаточно мутно. Если мощность двигателя этого самоката выше 3 кВт, то он не только мопед, но и МТС, т.е. требуются права для управления. А если не выше, то не пойми что требуется, что можно и что нельзя.

  _hunter написав:Почему моноколесо мопедом не считается (с точки зрения ПДД)? -- потому же, почему и всякие ролики да скейты: их немного, скорость развивают небольшую, в случае столкновения с пешеходом контактируют они своими же костями...

Да ну. Не считается оно по более банальной причине: когда ПДД писали, моноколёс не было. А приравнивать их к пешеходам странная идея. У роликов и скейтов двигателя нет. Навскидку в Цитрусе, есть даже отдельная категория для моделей, развивающих выше 55 км/ч. И когда тушка на этой скорости куда-то впечатается, может ей и не поздоровится, но и сбитому тоже. И даже если не топовая категория, а средняя: 35-45 км/ч. Тоже скорость ни разу не роликов.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 09:37

  moveton написав: А если не выше, то не пойми что требуется, что можно и что нельзя.

Давайте я из той цитаты из ПДД лишние слова уберу? -- может хоть так будет понятнее что требуется и что можно и что нельзя.
мопед - двоколісний транспортний засіб, який має електродвигун потужністю до 4 кВт;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130 ... D0%BF#Text

  moveton написав:Навскидку в Цитрусе, есть даже отдельная категория для моделей, развивающих выше 55 км/ч. И когда тушка на этой скорости куда-то впечатается, может ей и не поздоровится, но и сбитому тоже. И даже если не топовая категория, а средняя: 35-45 км/ч. Тоже скорость ни разу не роликов.

Есть-то они, может, и есть -- в смысле "в продаже". На дорогах же я этих циркачей хорошо если одного в неделю вижу -- в отличии от.
На всякий случай повторюсь: после пары-тройки резонансных случаев с моноколесистами -- навроде того камикадзе-асфальтоклюя в Одессе -- примутся и за них.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:58

  _hunter написав:Давайте я из той цитаты из ПДД лишние слова уберу? -- может хоть так будет понятнее что требуется и что можно и что нельзя.
мопед - двоколісний транспортний засіб, який має електродвигун потужністю до 4 кВт;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130 ... D0%BF#Text

Если из этой цитаты очевидно, например, нужен ли на мопеде госзнак и обязательно ли наличие прав у управляющего им, то нам друг друга не понять.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:19

  moveton написав:
  _hunter написав:Давайте я из той цитаты из ПДД лишние слова уберу? -- может хоть так будет понятнее что требуется и что можно и что нельзя.
мопед - двоколісний транспортний засіб, який має електродвигун потужністю до 4 кВт;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/130 ... D0%BF#Text

Если из этой цитаты очевидно, например, нужен ли на мопеде госзнак и обязательно ли наличие прав у управляющего им, то нам друг друга не понять.

Не понял "претензии": есть варианты, когда на мопеде по ДОПам можно без прав кататься???
Вот еще вырезка из ПДД (тоже, на всякий случай, без лишних слов)
Транспортні засоби належать до таких категорій:
А1 - мопеди
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