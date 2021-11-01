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В Україні починають діяти
нові правила дорожнього руху

В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:32

  _hunter написав:
  moveton написав:Если из этой цитаты очевидно, например, нужен ли на мопеде госзнак и обязательно ли наличие прав у управляющего им, то нам друг друга не понять.

Не понял "претензии": есть варианты, когда на мопеде по ДОПам можно без прав кататься???

Я ж уже говорил: да есть. Права требуются только, если ТС считается механическим. Для этого на нём должен быть или ДВС (любой мощности) или электродвигатель мощнее 3 кВт. Мопед с электродвигателем от 3 до 4 кВт (выше это уже не мопед) - это МТС и требует знака и прав. Мопед с менее мощным электродвигателем (а на самокатах они обычно не выше 3 кВт) требует не пойми что.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 14:00

  moveton написав:
  _hunter написав:
  moveton написав:Если из этой цитаты очевидно, например, нужен ли на мопеде госзнак и обязательно ли наличие прав у управляющего им, то нам друг друга не понять.

Не понял "претензии": есть варианты, когда на мопеде по ДОПам можно без прав кататься???

Я ж уже говорил: да есть. Права требуются только, если ТС считается механическим. Для этого на нём должен быть или ДВС (любой мощности) или электродвигатель мощнее 3 кВт. Мопед с электродвигателем от 3 до 4 кВт (выше это уже не мопед) - это МТС и требует знака и прав. Мопед с менее мощным электродвигателем (а на самокатах они обычно не выше 3 кВт) требует не пойми что.

Можно подтверждение этим словам?..

А то ст. 34 Закона Украины "О дорожном движении"
Державній реєстрації та обліку підлягають призначені для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортні засоби усіх типів: автомобілі, автобуси, мотоцикли всіх типів, марок і моделей, самохідні машини, причепи та напівпричепи до них, мотоколяски, інші прирівняні до них транспортні засоби та мопеди, що використовуються на автомобільних дорогах державного значення.

-- мопед -- вижу. Транспортный засиб -- тоже вижу. Где хоть что-то про "считание" механическим?
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:12

  _hunter написав:-- мопед -- вижу. Транспортный засиб -- тоже вижу. Где хоть что-то про "считание" механическим?

Да, я тоже всё это читал :) Но есть и другая точка зрения: раз требования иметь при себе права и свидетельство о регистрации в ПДД есть только в разделе "Обязанности и права водителей механических транспортных средств", то для не механических оно и не обязательно. Кто, как хочет, так и понимает. Даже на этом сайте:
- на мопед всё нужно, аналогично автомобилю
- если мопед электрический и мощность не выше 3 Квт, то не нужно.

По факту никто для электровелосипедов и самокатов не оформляет ни знак (хотя, если обратиться, то сделают, наверное), ни права категории А1. У электровелосипедистов их никогда никто не проверял. Самокатчикам на одесской Трассе Здоровья этим летом разик попробовали на этом основании штрафы повыписывать. Длилось это один день и потом полицаям дали по шапке. Сомневаюсь, что кто-то этот штраф заплатил.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:35

  moveton написав:
  _hunter написав:-- мопед -- вижу. Транспортный засиб -- тоже вижу. Где хоть что-то про "считание" механическим?

Да, я тоже всё это читал :) Но есть и другая точка зрения: раз требования иметь при себе права и свидетельство о регистрации ...

По факту никто для электровелосипедов и самокатов не оформляет ни знак (хотя, если обратиться, то сделают, наверное), ни права категории А1. У электровелосипедистов их никогда никто не проверял. Самокатчикам на одесской Трассе Здоровья этим летом разик попробовали на этом основании штрафы повыписывать. Длилось это один день и потом полицаям дали по шапке. Сомневаюсь, что кто-то этот штраф заплатил.

Другая точка зрения всегда есть. Но не факт, что она верна...
Ну, ок -- при себе прав может и не быть. Но сами права быть должны. Тут возражений нет?
А, в отличии от совка (когда текущие ПДД, по факту писались) -- проверка наличия прав вообще -- минуты занимает...

Но при чем тут ПДД или законы?..
_hunter
 
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