В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху

Додано: Вів 02 лис, 2021 16:12

_hunter написав: -- мопед -- вижу. Транспортный засиб -- тоже вижу. Где хоть что-то про "считание" механическим? -- мопед -- вижу. Транспортный засиб -- тоже вижу. Где хоть что-то про "считание" механическим?

Да, я тоже всё это читалНо есть и другая точка зрения: раз требования иметь при себе права и свидетельство о регистрации в ПДД есть только в разделе "Обязанности и права водителей механических транспортных средств", то для не механических оно и не обязательно. Кто, как хочет, так и понимает. Даже на этом сайте:По факту никто для электровелосипедов и самокатов не оформляет ни знак (хотя, если обратиться, то сделают, наверное), ни права категории А1. У электровелосипедистов их никогда никто не проверял. Самокатчикам на одесской Трассе Здоровья этим летом разик попробовали на этом основании штрафы повыписывать. Длилось это один день и потом полицаям дали по шапке. Сомневаюсь, что кто-то этот штраф заплатил.