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Ізраїль хоче запросити до
двох тисяч будівельників з...

Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50

Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Ізраїлі.

Дивися повний текст Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з України..
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50

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