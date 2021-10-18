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Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Ізраїлі.
Дивися повний текст Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з України.
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50
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