Про це повідомило у Фейсбуці посольство України в Ізраїлі.
Дивися повний текст Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з України..
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Додано: Пон 01 лис, 2021 10:50
Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з...
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Дивися повний текст Ізраїль хоче запросити до двох тисяч будівельників з України..
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