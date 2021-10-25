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«Нафтогаз» запустив нову
свердловину продуктивністю 365...

«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:14

«Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365...

Пропонуємо до обговорення:
“Нафтогаз” запустив нову газову свердловину на Полтавщині продуктивністю понад 365 тис. кубометрів газу на добу.

Дивися повний текст «Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365 тис. кубометрів газу на добу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 10:15

то то и газ продают за копейки
велвел
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:19

Прямо Нью Васюки, судя по новостям. А в реальности - Кацапетовка.
Omega
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 16:49

То цей газ вже буде по 3000 грн/тис м3 (адже він свій, народний) чи теж по "ціні Європейських хабів" 36000+? Адже, ми ж Європа!
dnnikolay74
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:31

А Нафтогаз про це знає ?
akido
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:07

Re: «Нафтогаз» запустив нову свердловину продуктивністю 365.

365тыс.кубов х 365 дней в году = 133 млн кубов.
При годовом потреблении газа Украиной (всего) даже за 2020 год (когда экономика стояла из-за карантинов-локдаунов) в 30 млрд.кубов - это ни о чём.
Это как хвастаться, что залил в 50л бак автомобиля целый 250мл стакан бензина... перемога.
Grover
 
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