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В Україні абонплату на газ
хочуть підняти: у НКРЕКП...

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення у 2-4 рази не буде.

Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:39

геноцид продолжается...
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Модератори: Ірина_, Модератор

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