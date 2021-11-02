RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні абонплату на газ
хочуть підняти: у НКРЕКП...

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...

Пропонуємо до обговорення:
Підвищення у 2-4 рази не буде.

Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96047
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 12:18

Поставят такую цену на транспортировку как будто на своих плечах газ в каждую квартиру затягивают,как обычно будут просить поднять в 4-5 раз в итоге поднимут в 3 и будут кричать о победе,Остап Бендер может спать спокойно его последователей у нас половина страны)))
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 192
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:54

А,что дальше с такими бездарными менеджерами?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2476
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:39

Re: В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...

"В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати"
...йских погромов. При чём бить будут по морде, а не по паспорту.
И прежде всего в местах его добычи Полтавской, Харьковской областях, ....
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8923
З нами з: 20.09.12
Подякував: 721 раз.
Подякували: 884 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:30

Самое интересное,стоимость этой доставки посчитать невозможно.Если тарифы растут в разы за короткое время-это коррупция.
Scotch
 
Повідомлень: 955
З нами з: 01.08.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 10:21

Забывают о самой мелочи,какая мотивация поднятия цены на трубу,что именно подорожало и в чем причина? Раскройте тему, это ж так просто и не будет народ зря матом крыть, а если и будет то по делу.
AlexMotel
 
Повідомлень: 219
З нами з: 09.12.08
Подякував: 18 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:04

  AlexMotel написав:Забывают о самой мелочи,какая мотивация поднятия цены на трубу,что именно подорожало и в чем причина? Раскройте тему, это ж так просто и не будет народ зря матом крыть, а если и будет то по делу.


Тем более, что многие тянули газ к своим домам за свои деньги. А за 20 лет газовщика видели только два раза: первый когда продавали дом; и второй, когда около минуты поводили миниатюрным газоанализатором вблизи двух метров моей трубы.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 13.03.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:09

  warlamp написав:
  AlexMotel написав:Забывают о самой мелочи,какая мотивация поднятия цены на трубу,что именно подорожало и в чем причина? Раскройте тему, это ж так просто и не будет народ зря матом крыть, а если и будет то по делу.


Тем более, что многие тянули газ к своим домам за свои деньги. А за 20 лет газовщика видели только два раза: первый когда продавали дом; и второй, когда около минуты поводили миниатюрным газоанализатором вблизи двух метров моей трубы.

Так тянули эти "многие" даже не от магистрали -- максимум километр от ближайшего распределительного пункта...
_hunter
 
Повідомлень: 5336
З нами з: 22.03.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25

  _hunter написав:
  warlamp написав:
  AlexMotel написав:Забывают о самой мелочи,какая мотивация поднятия цены на трубу,что именно подорожало и в чем причина? Раскройте тему, это ж так просто и не будет народ зря матом крыть, а если и будет то по делу.


Тем более, что многие тянули газ к своим домам за свои деньги. А за 20 лет газовщика видели только два раза: первый когда продавали дом; и второй, когда около минуты поводили миниатюрным газоанализатором вблизи двух метров моей трубы.

Так тянули эти "многие" даже не от магистрали -- максимум километр от ближайшего распределительного пункта...


По рассказам старожилов, 7км тянул екс-совхоз и "пердячим паром" местные жители на субботниках и воскресниках. Потом облгаз взял на баланс.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 13.03.15
Подякував: 377 раз.
Подякували: 364 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:07

warlamp Все газовые сети в Украине - в собственности государства по закону. Сети низкого давления были переданы в аренду от филиалов Торгового Дома Газ Украины до ВАТ Облгазов в 2000 году при их создании. По Постанове КМУ облгазы были обязаны за свой счет содержать и обслуживать сети, в том числе проводить плановые ремонты. В связи с этим арендная плата за их использование НЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА. Но что имеем сейчас. Все облгазы стали частными, договора аренды сетей уничтожены, от лица державы за использованием, ремонтом, прокладкой сетей никто не следит. К тому же еще и бандитская власть установила драконовские тарифы (абонплату) в пользу хозяев жизни - Фирташ, Учитель, Ахметов, Ивченко, Бахматюк, Шуфрич, Бойко и др.
AlexKIEV
 
Повідомлень: 41
З нами з: 19.11.14
Подякував: 18 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки...
R2 » Вів 02 лис, 2021 13:37
5 349
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 11:25
zloy_ukr
В Україні запрацювали ще 18 камер автофіксації порушень...
R2 » Сер 03 лис, 2021 10:20
1 46
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 10:20
Rainbow
Причин для зміцнення гривні немає: курс долара в Україні...
R2 » Сер 03 лис, 2021 03:36
1 89
Переглянути останнє повідомлення
Сер 03 лис, 2021 03:36
moveton

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.