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Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 11:38
В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати.
Додано: Вів 02 лис, 2021 12:18
Поставят такую цену на транспортировку как будто на своих плечах газ в каждую квартиру затягивают,как обычно будут просить поднять в 4-5 раз в итоге поднимут в 3 и будут кричать о победе,Остап Бендер может спать спокойно его последователей у нас половина страны)))
Додано: Вів 02 лис, 2021 21:39
Re: В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
"В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП розповіли, чого чекати"
...йских погромов. При чём бить будут по морде, а не по паспорту.
И прежде всего в местах его добычи Полтавской, Харьковской областях, ....
Додано: Вів 02 лис, 2021 22:30
Самое интересное,стоимость этой доставки посчитать невозможно.Если тарифы растут в разы за короткое время-это коррупция.
Додано: Сер 03 лис, 2021 10:21
Забывают о самой мелочи,какая мотивация поднятия цены на трубу,что именно подорожало и в чем причина? Раскройте тему, это ж так просто и не будет народ зря матом крыть, а если и будет то по делу.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:04
Тем более, что многие тянули газ к своим домам за свои деньги. А за 20 лет газовщика видели только два раза: первый когда продавали дом; и второй, когда около минуты поводили миниатюрным газоанализатором вблизи двух метров моей трубы.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:09
Так тянули эти "многие" даже не от магистрали -- максимум километр от ближайшего распределительного пункта...
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:25
По рассказам старожилов, 7км тянул екс-совхоз и "пердячим паром" местные жители на субботниках и воскресниках. Потом облгаз взял на баланс.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:07
warlamp Все газовые сети в Украине - в собственности государства по закону. Сети низкого давления были переданы в аренду от филиалов Торгового Дома Газ Украины до ВАТ Облгазов в 2000 году при их создании. По Постанове КМУ облгазы были обязаны за свой счет содержать и обслуживать сети, в том числе проводить плановые ремонты. В связи с этим арендная плата за их использование НЕ БЫЛА УСТАНОВЛЕНА. Но что имеем сейчас. Все облгазы стали частными, договора аренды сетей уничтожены, от лица державы за использованием, ремонтом, прокладкой сетей никто не следит. К тому же еще и бандитская власть установила драконовские тарифы (абонплату) в пользу хозяев жизни - Фирташ, Учитель, Ахметов, Ивченко, Бахматюк, Шуфрич, Бойко и др.
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