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В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:41
warlamp написав: _hunter написав: warlamp написав:
Тем более, что многие тянули газ к своим домам за свои деньги. А за 20 лет газовщика видели только два раза: первый когда продавали дом; и второй, когда около минуты поводили миниатюрным газоанализатором вблизи двух метров моей трубы.
Так тянули эти "многие" даже не от магистрали -- максимум километр от ближайшего распределительного пункта...
По рассказам старожилов, 7км тянул екс-совхоз
и "пердячим паром" местные жители на субботниках и воскресниках. Потом облгаз взял на баланс.
Да пофиг: подсказать старожилам до ближайшего хаба расстояние?
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:46
Всіх злодіїв на палю!
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Додано: Сер 03 лис, 2021 12:51
Газом пользуюсь в основном для приготовления пищи, т.к. на индукционная плита плохо поддерживает минимальное кипение. Если будет поднятие тарифа в 1.8 раз, уже будет выгоден пропан, поэтому у них еще есть небольшие возможности для поднятия абонплаты.
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