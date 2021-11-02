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В Україні абонплату на газ
хочуть підняти: у НКРЕКП...

В Україні абонплату на газ хочуть підняти: у НКРЕКП...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:41

  warlamp написав:
  _hunter написав:
  warlamp написав:
Тем более, что многие тянули газ к своим домам за свои деньги. А за 20 лет газовщика видели только два раза: первый когда продавали дом; и второй, когда около минуты поводили миниатюрным газоанализатором вблизи двух метров моей трубы.

Так тянули эти "многие" даже не от магистрали -- максимум километр от ближайшего распределительного пункта...


По рассказам старожилов, 7км тянул екс-совхоз и "пердячим паром" местные жители на субботниках и воскресниках. Потом облгаз взял на баланс.

Да пофиг: подсказать старожилам до ближайшего хаба расстояние?
_hunter
 
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Всіх злодіїв на палю! 8)
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 12:51

Газом пользуюсь в основном для приготовления пищи, т.к. на индукционная плита плохо поддерживает минимальное кипение. Если будет поднятие тарифа в 1.8 раз, уже будет выгоден пропан, поэтому у них еще есть небольшие возможности для поднятия абонплаты.
tvd4
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