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Обсяги газу в Україні рахуватимуть
по-новому: розрахунки...

Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 13:37

Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки...

Пропонуємо до обговорення:
Незабаром в Україні обчислюватимуть газ в енергетичних одиницях замість кубометрів.

Дивися повний текст Обсяги газу в Україні рахуватимуть по-новому: розрахунки проведуть за іншою методикою.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:24

только вот счетчик считать всё равно будет в куб. м., переводить в энергетические единицы будут учитывая эту самую калорийность топлива, а вот её значение (а значит и цену на потребленный газ) можно будет увеличить по щелчку пальцев - всё равно проверить самостоятельно никто не сможет. Зато какое поле для махинаций! Куда там тепловым коэффициентам... Ну а пользователям только лишняя путаница.
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 17:46

Опять придумали,как ободрать население.Кто будет определять эту калорийность???
sena_2008atp
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