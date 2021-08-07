Законопроект передбачає встановити покарання.
Дивися повний текст 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 17:17
170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 170 тис. грн або 3 роки в'язниці: покарання за підробку COVID-сертифікатів.
Додано: Сер 03 лис, 2021 11:45
Соответственно за убийство, изнасилование, разбой, торговлю наркотиками и прочее следует ввести пожизненное или смертную казнь.
Додано: Сер 03 лис, 2021 12:03
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