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Платформа BlaBlaCar в Україні
вводить плату для користувачів

Платформа BlaBlaCar в Україні вводить плату для користувачів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:22

Платформа BlaBlaCar в Україні вводить плату для користувачів

Пропонуємо до обговорення:
BlaBlaCar в Україні стане платним для користувачів карпулінга. Монетизація сервісу намічена на кінець 2021 року або на початок 2022-го.

Дивися повний текст Платформа BlaBlaCar в Україні вводить плату для користувачів.
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