BlaBlaCar в Україні стане платним для користувачів карпулінга. Монетизація сервісу намічена на кінець 2021 року або на початок 2022-го.
Дивися повний текст Платформа BlaBlaCar в Україні вводить плату для користувачів.
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Додано: Вів 02 лис, 2021 18:22
Платформа BlaBlaCar в Україні вводить плату для користувачів
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Дивися повний текст Платформа BlaBlaCar в Україні вводить плату для користувачів.
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