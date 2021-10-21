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Як змінилися ціни на
новобудови столиці у вересні

Як змінилися ціни на новобудови столиці у вересні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:46

Як змінилися ціни на новобудови столиці у вересні

Пропонуємо до обговорення:
На ринку новобудов Києва в вересні 2021 року лише в комфорт-класі спостерігався значний стрибок.

Дивися повний текст Як змінилися ціни на новобудови столиці у вересні.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 18:46

Ни как они не изменились, стали уже на месте те цены, вот как пример полярис - https://nerukhomi.ua/n-zhk-polaris-homeplaza-kiev/, цены третий месяц стоят на месте, покупателей на рынке стало меньше
Феодал
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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