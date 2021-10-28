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Шмигаль розповів, коли почнеться
імпорт електроенергії з...

Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:13

Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з...

Пропонуємо до обговорення:
Україна додатково імпортує з Білорусі електроенергія у разі несприятливих погодних умов цієї зими.

Дивися повний текст Шмигаль розповів, коли почнеться імпорт електроенергії з Білорусі.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 21:13

"Беларусь по договору об оказании аварийной помощи поставит в Украину 500 МВт электроэнергии. Поставки были возобновлены сегодня, 2 октября с 14.00.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Беларуси в соцсети Телеграм.

"2 ноября с 14.00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", - следует из сообщения.
Источник: https://censor.net/ru/n3297257 "

А это комментарий к этой "новости" https://censor.net/ru/news/3297170/impo ... _buslavets
Kudrjavuy
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