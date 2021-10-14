RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Укрзалізниця отримала перші
пасажирські вагони, придбані...

Укрзалізниця отримала перші пасажирські вагони, придбані...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:23

Укрзалізниця отримала перші пасажирські вагони, придбані...

Пропонуємо до обговорення:
АТ "Укрзалізниця" отримало перші п'ять купейних вагонів, замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу (КВБЗ) за кошти державного бюджету.

Дивися повний текст Укрзалізниця отримала перші пасажирські вагони, придбані коштом держбюджету.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96039
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 02 лис, 2021 22:23

Интересно,как там с вентиляцией,она вообще есть?
Scotch
 
Повідомлень: 955
З нами з: 01.08.10
Подякував: 131 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 0mage0, lapay і 45 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
За 9 місяців «Укрнафта» отримала прибуток понад 4 млрд...
R2 » Вів 02 лис, 2021 08:24
4 215
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 18:34
Kudrjavuy
Україна отримала 600 млн євро фіндопомоги від ЄС
R2 » Пон 25 жов, 2021 15:55
1 104
Переглянути останнє повідомлення
Пон 25 жов, 2021 15:55
Omega
Укрзалізниця має намір прокласти в Буковель залізницю
R2 » Чет 14 жов, 2021 08:27
6 776
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 жов, 2021 13:31
Вкладчик1234

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.