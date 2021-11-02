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Причин для зміцнення гривні немає: курс долара в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 03 лис, 2021 03:36
Пропонуємо до обговорення:
Долар орієнтовно коштуватиме 27 грн.
Дивися повний текст Причин для зміцнення гривні немає: курс долара в Україні у листопаді
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R2
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Додано: Сер 03 лис, 2021 03:36
Раз эксперт убеждён, значит доллар может и ниже 26 провалиться...
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moveton
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