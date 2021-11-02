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Причин для зміцнення гривні
немає: курс долара в Україні...

Причин для зміцнення гривні немає: курс долара в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 03:36

Причин для зміцнення гривні немає: курс долара в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Долар орієнтовно коштуватиме 27 грн.

Дивися повний текст Причин для зміцнення гривні немає: курс долара в Україні у листопаді.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 03:36

Раз эксперт убеждён, значит доллар может и ниже 26 провалиться...
moveton
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Модератори: Ірина_, Модератор

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