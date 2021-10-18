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Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 03 лис, 2021 13:02
Пропонуємо до обговорення:
Opel планує відродити Manta. Знаменита модель повернеться у 2025 році, але вже як електромобіль.
Дивися повний текст Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із запасом ходу до 700 км
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