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Opel відродить знамениту модель:
це буде електрокар із...

Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 03 лис, 2021 13:02

Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із...

Пропонуємо до обговорення:
Opel планує відродити Manta. Знаменита модель повернеться у 2025 році, але вже як електромобіль.

Дивися повний текст Opel відродить знамениту модель: це буде електрокар із запасом ходу до 700 км.
R2
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