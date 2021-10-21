Викрито схему підробки COVID-документації на 3 млн...
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Статья 199 Уголовного кодекса Украины. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг, имеющихся в бумажной форме, билетов государственной лотереи, марок акцизного налога или голографических защитных элементов Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-199 ковид сертификаты - уже гос бумаги?
Статья 362 Уголовного кодекса Украины. Несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или хранится на носителях такой информации, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-362 тут да если там это был человек имеющий доступ, а если это были мошенники печатающие липу то им и эту статью не прилепить
Tabak нада сказать по телевизору ( кто не вакцинировался -не звоните с Ковидом на 02.Вы сделали свой выбор .Нам некуда Вас везти. места уже заняты. Зачем нам вас спасать , если вы этого не хотите. Удачи )))
kvn2 написав:Tabak нада сказать по телевизору ( кто не вакцинировался -не звоните с Ковидом на 02.Вы сделали свой выбор .Нам некуда Вас везти. места уже заняты. Зачем нам вас спасать , если вы этого не хотите. Удачи )))
Тогда надо сказать так - кто выбрал в 2019 году 95-й квартал, хотьпоржем и хуженебудет, не звоните, не обращайтесь и не жалуйтесь вообще. Все жирные места уже заняты, мы вам ничего не должны, идите в ср@ку (с) Зеленский. Удачи.